У МЗС РФ обговорили з послами країн ЄС ситуацію в Україні та Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Ситуація на сході України і криза в Сирії обговорювалися на традиційній зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова з главами дипломатичних місій країн-членів ЄС та керівником представництва Євросоюзу в Москві, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС РФ.
"Під час заходу розглянули нинішню ситуацію в діалозі Росії з Європейським союзом, обговорені актуальні міжнародні проблеми, включаючи тематику української кризи та врегулювання в Сирії", - йдеться в повідомленні МЗС.
Нагадаємо, вибудовування відносин з Росією названо ключовим стратегічним викликом для Євросоюзу в новій зовнішньополітичній стратегії ЄС.