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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД РФ назвали бессмысленным решение перекрыть подачу воды из Днепра в оккупированный Крым

Киев • УНН

 • 12428 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Возведение Киевом новой дамбы, которая полностью перекрывает подачу воды из Днепра в оккупированный Крым, бессмысленно, поскольку полуостров получает воду из других источников. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В МИД РФ назвали бессмысленным решение перекрыть подачу воды из Днепра в оккупированный Крым

"На днях власти Украины заявила о введении в действие дамбы, перекрывающей подачу днепровской воды в Крым. Как сообщалось, данное сооружение призвана якобы выполнить важную геополитическую миссию. Нелепость такого шага очевидна, поскольку эта вода на полуостров не поступает с весны 2014 года. Крымчане научились обеспечивать себя водой из других источников", - сказала М.Захарова.

Как сообщал УНН, бетонная дамба появилась на админкордони с оккупированным Крымом.

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