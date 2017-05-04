В МИД РФ назвали бессмысленным решение перекрыть подачу воды из Днепра в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Возведение Киевом новой дамбы, которая полностью перекрывает подачу воды из Днепра в оккупированный Крым, бессмысленно, поскольку полуостров получает воду из других источников. Об этом заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"На днях власти Украины заявила о введении в действие дамбы, перекрывающей подачу днепровской воды в Крым. Как сообщалось, данное сооружение призвана якобы выполнить важную геополитическую миссию. Нелепость такого шага очевидна, поскольку эта вода на полуостров не поступает с весны 2014 года. Крымчане научились обеспечивать себя водой из других источников", - сказала М.Захарова.
Как сообщал УНН, бетонная дамба появилась на админкордони с оккупированным Крымом.