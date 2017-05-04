В МИД РФ назвали бессмысленным решение перекрыть подачу воды из Днепра в оккупированный Крым

"На днях власти Украины заявила о введении в действие дамбы, перекрывающей подачу днепровской воды в Крым. Как сообщалось, данное сооружение призвана якобы выполнить важную геополитическую миссию. Нелепость такого шага очевидна, поскольку эта вода на полуостров не поступает с весны 2014 года. Крымчане научились обеспечивать себя водой из других источников", - сказала М.Захарова.

Как сообщал УНН, бетонная дамба появилась на админкордони с оккупированным Крымом.