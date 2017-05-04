У МЗС РФ назвали безглуздим рішення перекрити подачу води з Дніпра до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Зведення Києвом нової дамби, яка повністю перекриває подачу води з Дніпра в окупований Крим, безглузде, оскільки півострів отримує воду з інших джерел. Про це заявила на брифінгу офіційний представник російського МЗС Марія Захарова, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Днями влада України заявила про введення в дію дамби, що перекриває подачу дніпровської води в Крим. Як повідомлялося, дана споруда покликана нібито виконати важливу геополітичну місію. Безглуздість такого кроку очевидна, оскільки ця вода на півострів не надходить з весни 2014 року. Кримчани навчилися забезпечувати себе водою з інших джерел", - сказала М.Захарова.
Як повідомляв УНН, бетонна дамба з'явилась на адмінкордоні з окупованим Кримом.