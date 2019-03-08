В МИД работает 44% женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта УНН. Среди работников МИД Украины сегодня 44% - женщины. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает УНН.
"Среди работников МИД Украины сегодня 44% - женщины. Украина имеет сейчас 6 послов 5 генеральных консулов-женщин (в 2013 только 2 женщины занимали должности послов и одна была генеральным консулом)", - сообщил он.
Как сообщал УНН, в Государственной пограничной службе Украины проходят службу и работают на разных должностях более 10 000 представителей прекрасного пола.
Сегодня около 90 женщин имеют военное звание "полковник".
Как сообщал УНН, по состоянию на январь 2019 4% офицеров (полковник, подполковник) составляют женщины. Примерно 8% военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил, являются женщины.