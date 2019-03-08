У МЗС працює 44% жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня УНН. Серед працівників МЗС України сьогодні 44% - жінки. Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, передає УНН.
"Серед працівників МЗС України сьогодні 44% - жінки. Україна має нині 6 послів 5 генеральних консулів-жінок (у 2013 р. лише 2 жінки обіймали посади послів і одна була генеральним консулом)", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, у Державній прикордонній службі України проходять службу та працюють на різних посадах більше 10 тисяч представників чарівної статі.
Сьогодні близько 90 жінок мають військове звання "полковник".
Як повідомляв УНН, станом на січень 2019 року 4% старших офіцерів (полковник, підполковник) складають жінки. Приблизно 8% військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, є жінки.