В МИД объяснили, как не дать Путину "нашими руками" получить себе преимущества

ukru
15 марта, 19:03 • 107539 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145496 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124891 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118306 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105599 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101850 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94617 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125219 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127850 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127364 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 51767 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 34258 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 28827 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 53963 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 37182 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125220 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125151 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262278 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291576 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227863 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105643 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127851 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111871 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129110 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131105 просмотра
Актуальное
В МИД объяснили, как не дать Путину "нашими руками" получить себе преимущества

В МИД объяснили, как не дать Путину "нашими руками" получить себе преимущества

Киев • УНН

 • 20136 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал в интервью Радио Свобода украинцев не паниковать из-за сообщения о концентрации российских войск на границе с Украиной и возможной полномасштабной войне, потому что таким образом "Путин уже нашими руками приобретает себе преимущества", передает УНН.

Детали

“Вы сказали об усталости. Эта усталость длится сколько? У нас где-то пару недель такой активной информационной накачки происходит в обществе, что все плохо. Я нахожусь в этом информационном пространстве с октября месяца. Поэтому я хочу сказать: дорогие украинцы, я не устал, я планомерно, планово работаю над тремя вещами. Первое - это, чтобы России все партнеры Украины сказали четко, что недопустимо вторгаться в Украину. Второе - чтобы были экономические санкции подготовлены. И третье — чтобы Украина получала максимальную военную помощь. Вы все читаете новости и видите, что эта военная помощь поступает. Поэтому я очень прошу украинцев не паниковать, не уставать от ничего, а держать голову холодной и спокойно делать свою работу на укрепление Украины”, — сказал глава украинского МИД.

Он добавил, что “все сейчас сосредоточены на предотвращении эскалации”: “Мы получили в 2021 году наибольший объем оборонной поддержки Украины со США по сравнению со всеми предыдущими годами, из Великобритании получили поставки. Мы работаем с другими партнерами над тем, чтобы тоже они предоставляли нам вещи, которые укрепляют нашу обороноспособность. Армия делает свою работу. Дипломаты делают свою работу. Никто не паникует. И все сосредоточены на одном — на предотвращении эскалации”.

Цитата

Кулеба добавил, что в Украине сейчас “курс гривны ослабевает, инвесторы ставят проекты на паузу, и внутренние инвесторы, и внешние, люди начинают напрягаться, паниковать, принимают соответствующие экономические решения. То есть, еще не совершив атаку, Путин уже, к сожалению, я это должен сказать, нашими руками добывает себе преимущества. И поэтому сейчас защита Украины в руках каждого украинца, который должен сохранять спокойствие и веру в свое государство и в ее партнеров, которые поддерживают эту державу. Потому что, если мы позволим расшатать Украину изнутри вот этим нагнетанием военного страха, Путину и не придется нападать, потому что все посыпется само по себе, экономика просто посыплется. И сейчас сохранение экономической и финансовой стабильности государства — это ключевое. И мы, кстати, работаем над этим с партнерами. И мы получаем необходимую помощь для того, чтобы государство, финансовое положение государства было стабильным.

Но еще раз подчеркиваю, что все на этом этапе в руках украинцев. Если действительно начнется, не дай Бог, активная фаза военных действий, тогда все будет в руках ВСУ, спецслужб, правоохранителей, дипломатов. Это другая история. Но давайте сейчас не помогать Путину достигать своих целей с минимальными затратами сил”, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним

19 яв видеообращении к украинцам призвал “не паниковать” из-за агрессии России президент Украины Владимир Зеленский и заверил, что власть делает все для достижения мира дипломатическим путем.

19 января в Белом доме заявили, что Россия в любой момент может начать наступление на Украину. В то же время США надеются, что президент России Владимир Путин выберет дипломатию, а не дальнейшее противостояние.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы