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У МЗС пояснили, як не дати Путіну "нашими руками" здобути собі переваги

У МЗС пояснили, як не дати Путіну "нашими руками" здобути собі переваги

Київ • УНН

 • 20142 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав в інтерв’ю Радіо Свобода українців не панікувати через повідомлення про концентрацію російських військ на кордоні з Україною і можливу повномасштабну війну, бо таким чином "Путін вже нашими руками здобуває собі переваги", передає УНН.

Деталі

“Ви сказали про втому. Ця втома триває скільки? В нас десь пару тижнів такої активної інформаційної накачки відбувається у суспільстві, що все погано. Я перебуваю в цьому інформаційному просторі з жовтня місяця. Тому я хочу сказати: дорогі українці, я не втомився, я планомірно, планово працюю над трьома речами. Перше — це, щоб Росії всі партнери України сказали чітко, що неприпустимо вторгатися в Україну. Друге — щоб були економічні санкції підготовлені. І третє — щоб Україна отримувала максимальну військову допомогу. Ви всі читаєте новини і бачите, що ця військова допомога надходить. Тому я дуже прошу українців не панікувати, не втомлюватися від нічого, а тримати голову холодною і спокійно робити свою роботу на зміцнення України”, — сказав очільник українського МЗС.

Він додав, що “всі зараз зосереджені на запобіганні ескалації”: “Ми отримали в 2021 році найбільший обсяг оборонної підтримки України зі США в порівнянні з усіма попередніми роками, з Великої Британії отримали постачання. Ми працюємо з іншими партнерами, над тим, щоб теж вони надавали нам речі, які зміцнюють нашу обороноздатність. Армія робить свою роботу. Дипломати роблять свою роботу. Ніхто не панікує. І всі зосереджені на одному — на запобіганні ескалації”.

Цитата

Кулеба додав, що в Україні зараз “курс гривні слабшає, інвестори ставлять проєкти на паузу, і внутрішні інвестори, і зовнішні, люди починають напружуватися, панікувати, ухвалюють відповідні економічні рішення. Тобто, ще не здійснивши атаку, Путін вже, на жаль, я це маю сказати, нашими руками здобуває собі переваги. І тому зараз захист України в руках кожного українця, який має зберігати спокій і віру в свою державу і в її партнерів, які підтримують цю державу. Тому що, якщо ми дозволимо розхитати Україну зсередини ось цим нагнітанням військового страху, Путіну і не доведеться нападати, тому що все посиплеться саме по собі, економіка просто посиплеться. І зараз збереження економічної та фінансової стабільності держави — це ключове. І ми, до речі, працюємо над цим з партнерами. І ми отримуємо необхідну допомогу для того, щоб держава, фінансове положення держави було стабільним.

Але ще раз наголошую, що все на цьому етапі в руках українців. Якщо дійсно почнеться, не дай Боже, активна фаза збройних дій, тоді все буде в руках ЗСУ, спецслужб, правоохоронців, дипломатів. Це інша історія. Але давайте зараз не допомагати Путіну досягати своїх цілей з мінімальними затратами сил”, — наголосив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо

19 січня у відеозверненні до українців закликав “не панікувати” через агресію Росії президент України Володимир Зеленський та запевнив, що влада робить усе для досягнення миру дипломатичним шляхом.

19 січня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

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