В МИД сообщили, сколько украинцев находится в плену пиратов

"Происходит захват пиратами иностранных судов, в состав экипажа которых входят граждане Украины, и у Сомали", - сказал он.

По словам директора Департамента консульской службы, МИД ищет новые формы, как действовать в таких ситуациях - прежде всего на предупреждение.

"Мы заключили меморандум с профессиональными союзами рабочих морского транспорта Украины и очень активно сотрудничаем с этой организацией. Следствием сотрудничества с этой организацией стало освобождение только в течение прошлого года 64-х моряков - граждан Украины ... был момент, когда все моряки были освобождены из плена пиратов, не было ни одного гражданина Украины. Сейчас ситуация изменилась - снова 2 наши моряки попали в пиратский плен", - отметил он.

В то же время, по его словам, опыт консулов Украины в сотрудничестве с международными партнерами все же дает свои положительные результаты в контексте освобождения украинских граждан.

Напомним, в январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей двух судов.