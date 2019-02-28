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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 25052 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 46813 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120826 просмотра

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7 марта, 17:42 • 123424 просмотра

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7 марта, 15:45 • 124704 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 19:19 • 141292 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145194 просмотра

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В МИД сообщили, сколько украинцев находится в плену пиратов

В МИД сообщили, сколько украинцев находится в плену пиратов

Киев  •  УНН

 • 11745 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сейчас в плену пиратов находятся по меньшей мере два украинских моряка. Об этом заявил журналистам директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.

"Происходит захват пиратами иностранных судов, в состав экипажа которых входят граждане Украины, и у Сомали", - сказал он.

По словам директора Департамента консульской службы, МИД ищет новые формы, как действовать в таких ситуациях - прежде всего на предупреждение.

"Мы заключили меморандум с профессиональными союзами рабочих морского транспорта Украины и очень активно сотрудничаем с этой организацией. Следствием сотрудничества с этой организацией стало освобождение только в течение прошлого года 64-х моряков - граждан Украины ... был момент, когда все моряки были освобождены из плена пиратов, не было ни одного гражданина Украины. Сейчас ситуация изменилась - снова 2 наши моряки попали в пиратский плен", - отметил он.

В то же время, по его словам, опыт консулов Украины в сотрудничестве с международными партнерами все же дает свои положительные результаты в контексте освобождения украинских граждан.

Напомним, в январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей двух судов.

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