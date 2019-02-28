В МИД сообщили, сколько украинцев находится в плену пиратов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сейчас в плену пиратов находятся по меньшей мере два украинских моряка. Об этом заявил журналистам директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.
"Происходит захват пиратами иностранных судов, в состав экипажа которых входят граждане Украины, и у Сомали", - сказал он.
По словам директора Департамента консульской службы, МИД ищет новые формы, как действовать в таких ситуациях - прежде всего на предупреждение.
"Мы заключили меморандум с профессиональными союзами рабочих морского транспорта Украины и очень активно сотрудничаем с этой организацией. Следствием сотрудничества с этой организацией стало освобождение только в течение прошлого года 64-х моряков - граждан Украины ... был момент, когда все моряки были освобождены из плена пиратов, не было ни одного гражданина Украины. Сейчас ситуация изменилась - снова 2 наши моряки попали в пиратский плен", - отметил он.
В то же время, по его словам, опыт консулов Украины в сотрудничестве с международными партнерами все же дает свои положительные результаты в контексте освобождения украинских граждан.
Напомним, в январе министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что из пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей двух судов.