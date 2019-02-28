У МЗС повідомили, скільки українців перебуває у полоні піратів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Наразі у полоні піратів перебувають щонайменше двоє українських моряків. Про це заявив журналістам Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, передає кореспондент УНН.
“Відбувається захоплення піратами іноземних суден, до складу екіпажу яких входять громадяни України, і біля Сомалі”, — сказав він.
За словами директора Департаменту консульської служби, МЗС шукає нові форми, як діяти в таких ситуаціях — насамперед на упередження.
“Ми уклали меморандум з професійними спілками робітників морського транспорту України і дуже активно співпрацюємо з цією організацією. Наслідком співпраці з цією організацією стало звільнення тільки протягом минулого року 64-х моряків — громадян України... був момент, коли всіх моряків було звільнено з полону піратів, не було жодного громадянина України. Зараз ситуація змінилась — знову 2 наші моряки потрапили в піратський полон”, — зазначив він.
Водночас, з його слів, досвід консулів України у співпраці з міжнародними партнерами все ж дає свої позитивні результаті в контексті звільнення українських громадян.
Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів двох суден.