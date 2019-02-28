У МЗС повідомили, скільки українців перебуває у полоні піратів

“Відбувається захоплення піратами іноземних суден, до складу екіпажу яких входять громадяни України, і біля Сомалі”, — сказав він.

За словами директора Департаменту консульської служби, МЗС шукає нові форми, як діяти в таких ситуаціях — насамперед на упередження.

“Ми уклали меморандум з професійними спілками робітників морського транспорту України і дуже активно співпрацюємо з цією організацією. Наслідком співпраці з цією організацією стало звільнення тільки протягом минулого року 64-х моряків — громадян України... був момент, коли всіх моряків було звільнено з полону піратів, не було жодного громадянина України. Зараз ситуація змінилась — знову 2 наші моряки потрапили в піратський полон”, — зазначив він.

Водночас, з його слів, досвід консулів України у співпраці з міжнародними партнерами все ж дає свої позитивні результаті в контексті звільнення українських громадян.

Нагадаємо, у січні міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що з піратського полону додому повертаються двоє українських моряків-членів екіпажів двох суден.