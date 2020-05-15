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В МИД сообщили о состоянии украинца, которого похитили пираты у берегов Африки

Киев • УНН

 • 20359 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня представитель судовладельца сообщил о начале переговорного процесса с пиратами, захватившими гражданина Украины - члена экипажа судна Rio Mitong у берегов Африки. Состояние здоровья украинского моряка удовлетворительное. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

В МИД сообщили о состоянии украинца, которого похитили пираты у берегов Африки

"15 мая представитель судовладельца сообщил о начале переговорного процесса с пиратами, захватившими гражданина Украины - члена экипажа судна Rio Mitong", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, детали переговорного процесса не разглашаются.

"Представитель судовладельца также сообщил посольству Украины в Сенегале, что состояние здоровья украинского моряка удовлетворительное. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Сенегале", - сказал Погорельцев.

Напомним, в начале мая стало известно, что в Гвинейском заливе пираты совершили нападение на грузовой корабль "Rio Mitong". В результате атаки были похищены два члена экипажа, граждане Украины и России.

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