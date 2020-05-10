Біля берегів Екваторіальної Гвінеї викрали українського моряка - ЗМІ

За даними видання, невідоме число людей напали на судно на швидкісному човні. В результаті нападу було викрадено, два члени екіпажу. У виданні вважають, що це українець і росіянин. Решта моряки перебувають в безпеці.

Нагадаємо, в Україну повернуться 170 моряків, які "застрягли" на німецькому судні.