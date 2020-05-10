Біля берегів Екваторіальної Гвінеї викрали українського моряка - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Біля берегів Екваторіальної Гвінеї невідома група людей викрала імовірно українського моряка з вантажного судна RIO MITONG. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал оцінки ризиків морських вантажоперевезень Dryad Global.
За даними видання, невідоме число людей напали на судно на швидкісному човні. В результаті нападу було викрадено, два члени екіпажу. У виданні вважають, що це українець і росіянин. Решта моряки перебувають в безпеці.
Нагадаємо, в Україну повернуться 170 моряків, які "застрягли" на німецькому судні.