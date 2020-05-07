Завтра в Україну повернуться 170 моряків, які "застрягли" на німецькому судні

"До Профспілки працівників морського транспорту України (ПРМТУ) звернувся інспектор Міжнародної федерації транспортників (ITF) в Німеччині Хамані Амаду з інформацією про те, що на борту круїзного лайнера MEIN SCHIFF 3 (IMO: 964173, прапор Мальти) компанії TUI Cruises перебувають більше 170 українських моряків, якому потрібна допомога з поверненням додому", - повідомили в профспілці.

За даними різних ЗМІ, в зв'язку з карантином моряки були заблоковані на борту судна в німецькому порту Куксхафен і не могли покинути його.

Відзначається, що ПРМТУ зв'язався з німецьким профспілкою та представниками компанії, яка організувала для моряків чартерний рейс до Києва, а так як серед членів екіпажу 167 моряків - одесити, додому вони відправляться на автобусах.

Усі українські моряки є членами профспілки працівників морського транспорту України. Судно покрито колективним договором профспілки ver.di. Відзначається, між ПРМТУ і ver.di укладено Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає, що всі українські моряки, які працюють на суднах під колективним договором німецької профспілки, є членами ПРМТУ.

Тому перший заступник голови ПРМТУ Олег Григорюк зв'язався з компанією TUI Cruises, отримав підтвердження прильоту українських моряків до Києва, також проконсультував про те, що прибулі моряки зможуть провести необхідний період ізоляції в домашніх умовах, скориставшись додатком "Дій вдома".

Приліт моряків в аеропорт "Бориспіль" очікується о 15:30 8 травня.

Як повідомляв УНН, поранений в МЗС повідомили, що в Україну повертаються 69 членів екіпажу судна Eleftherios Venizelos, які перебували на карантині в Греції, оскільки у членів екіпажу судна виявили COVID-19.