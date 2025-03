В Украину возвращаются 69 моряков, которые были на карантине в Греции - МИД

"69 украинских моряков с судна "Eleftherios Venizelos" возвращаются домой", - говорится в сообщении.

Указано, что судно прибыло в греческий порт 22 марта. У членов экипажа корабля, среди которых были и украинцы, обнаружили коронавирус.

"Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic оперативно вышел на связь с украинскими моряками, которые находились в карантине на судне. Им безотлагательно оказали необходимую медицинскую помощь. Тех, у кого не было обнаружено коронавирусной болезни, отправили на обсервацию в отеле Афин ... С 3 по 21 апреля моряки находились на карантине с соблюдением требований ВОЗ и Министерства здравоохранения Греции", - указано в сообщении.

Отмечается, что срок обсервации кончился, а тест на коронавирус моряков дал отрицательный результат. Поэтому все 69 человек уже уехали из Греции и направляются в Украину. Еще 12 моряков до сих пор остаются на карантине на судне, с ними поддерживает связь посольство.

"Это была длинная и важная операция. Многие люди работали, чтобы достичь результата. И наше посольство в Греции, и греческие власти, которые предоставили содействие и помощь. Благодаря совместным усилиям, 69 семей вскоре встретят наконец своих родных. Мы продолжаем находиться на постоянном контакте с 12 моряками, которые до сих пор находятся на судне. Эта история еще раз доказывает, что для Украинского государства важен каждый граждан и каждая человеческая судьба", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

