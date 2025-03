До України повертаються 69 моряків, які були на карантині в Греції - МЗС

“69 українських моряків з судна „Eleftherios Venizelos“ повертаються додому”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що судно прибуло до грецького порту 22 березня. У членів екіпажу корабля, серед яких були і українці, виявили коронавірус.

“Embassy of Ukraine to the Hellenic Republic оперативно вийшло на зв’язок з українськими моряками, які перебували у карантині на судні. Їм невідкладно надали необхідну медичну допомогу. Тих, у кого не було виявлено коронавірусної хвороби, відправили на обсервацію в готелі Афін... З 3 по 21 квітня моряки перебували на карантині з дотриманням вимог ВООЗ та Міністерства охорони здоров’я Греції”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що термін обсервації скінчився, а тест на коронавірус моряків дав негативний результат. Тому всі 69 осіб вже виїхали з Греції і прямують в Україну. Ще 12 моряків досі залишаються на карантині на судні, з ними підтримує зв’язок посольство.

“Це була довга і важлива операція. Багато людей працювали, аби досягти результату. І наше посольство у Греції, і грецька влада, яка надала сприяння і допомогу. Завдяки спільним зусиллям, 69 сімей невдовзі зустрінуть нарешті своїх рідних. Ми продовжуємо перебувати на постійному контакті з 12 моряками, які досі перебувають на судні. Ця історія ще раз доводить, що для Української держави важливий кожний громадян і кожна людська доля”, — сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

