Завтра в Украину вернутся 170 моряков, "застрявших" на немецком судне

КИЕВ. 7 мая. УНН. В пятницу ожидается прилёт в Украину рейса со 170 моряками, которые "застряли" на немецком судне и не могли вернуться на родину в связи с карантином. Об этом передает УНН со ссылкой на Профсоюза работников морского транспорта Украины.