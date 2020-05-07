Завтра в Украину вернутся 170 моряков, "застрявших" на немецком судне
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В пятницу ожидается прилёт в Украину рейса со 170 моряками, которые "застряли" на немецком судне и не могли вернуться на родину в связи с карантином. Об этом передает УНН со ссылкой на Профсоюза работников морского транспорта Украины.
"В Профсоюз работников морского транспорта Украины (ПРМТУ) обратился инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Германии Хамани Амаду с информацией о том, что на борту круизного лайнера MEIN SCHIFF 3 (IMO: 964173, флаг Мальты) компании TUI Cruises находятся более 170 украинских моряков, котором нужна помощь с возвращением домой", - сообщили в профсоюзе.
По данным различных СМИ, в связи с карантином моряки были заблокированы на борту судна в немецком порту Куксхафен и не могли покинуть его.
Отмечается, что ПРМТУ связался с немецким профсоюзом и представителями компании, которая организовала для моряков чартерный рейс в Киев, а так как среди членов экипажа 167 моряков – одесситы, домой они отправятся на автобусах.
Все украинские моряки являются членами Профсоюза работников морского транспорта Украины. Судно покрыто коллективным договором профсоюза ver.di. Отмечается, между ПРМТУ и ver.di заключен Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий, что все украинские моряки, работающие на судах под коллективным договором немецкого профсоюза, являются членами ПРМТУ.
Поэтому Первый заместитель Председателя ПРМТУ Олег Григорюк связался с компанией TUI Cruises, получил подтверждение прилета украинских моряков в Киев, также проконсультировал о том, что прибывшие моряки смогут провести необходимый период изоляции в домашних условиях, воспользовавшись приложением "Дій вдома".
Прилёт моряков в аэропорт "Борисполь" ожидается в 15:30 8 мая.
Как сообщал УНН, ранен в МИД сообщили, что в Украину возвращаются 69 членов экипажа судна Eleftherios Venizelos, которые находились на карантине в Греции, поскольку у членов экипажа судна обнаружили COVID-19.