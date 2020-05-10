У берегов Экваториальной Гвинеи похитили украинского моряка - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. У берегов Экваториальной Гвинеи неизвестная группа людей похитила вероятно украинского моряка из грузового судна RIO MITONG. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал оценки рисков морских грузоперевозок Dryad Global.
По данным издания, неизвестное число людей напали на судно на скоростной лодке. В результате нападения были похищены, два члена экипажа. В издании считают, что это украинец и россиянин. Остальные моряки находятся в безопасности.
Напомним, в Украину вернутся 170 моряков, "застрявших" на немецком судне.