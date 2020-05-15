У МЗС повідомили про стан українця, якого викрали пірати біля берегів Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні представник судновласника повідомив про початок переговорного процесу з піратами, які захопили громадянина України - члена екіпажу судна Rio Mitong біля берегів Африки. Стан здоров'я українського моряка задовільний. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.
“15 травня представник судновласника повідомив про початок переговорного процесу з піратами, які захопили громадянина України — члена екіпажу судна Rio Mitong”, — повідомив співрозмовник агентства.
З його слів, деталі переговорного процесу не розголошуються.
“Представник судновласника також повідомив посольству України в Сенегалі, що стан здоров’я українського моряка задовільний. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Сенегалі”, — сказав Погорельцев.
Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що у Гвінейській затоці пірати здійснили напад на вантажний корабель "Rio Mitong". У результаті атаки були викрадені два члени екіпажу, громадяни України та Росії.