У МЗС повідомили про стан українця, якого викрали пірати біля берегів Африки

“15 травня представник судновласника повідомив про початок переговорного процесу з піратами, які захопили громадянина України — члена екіпажу судна Rio Mitong”, — повідомив співрозмовник агентства.

З його слів, деталі переговорного процесу не розголошуються.

“Представник судновласника також повідомив посольству України в Сенегалі, що стан здоров’я українського моряка задовільний. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Сенегалі”, — сказав Погорельцев.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що у Гвінейській затоці пірати здійснили напад на вантажний корабель "Rio Mitong". У результаті атаки були викрадені два члени екіпажу, громадяни України та Росії.