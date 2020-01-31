В МИД сообщили детали переговоров Пристайко и Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко обсудил углубление стратегического партнерства, военно-экономическое сотрудничество государств и усиление двухпартийной поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает УНН.
"Очень конструктивная встреча министра иностранных дел Вадима Пристайко с Государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве. Стороны обсудили:
- дальнейшее углубление стратегического партнерства Украины и США;
- продвижение военно-экономического сотрудничества;
- усиление двухпартийной американской поддержки Украины ", - написала пресс-секретарь.
Она выразила благодарность Помпео за "четкие и мощные сообщения Вашингтона о непоколебимой поддержке США по: противодействии российской агрессии; отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилению обороноспособности Украины и проведению критических реформ".
Как сообщал УНН, утром в пятницу Помпео встретился с министром Пристайко в здании МИД Украины в столице.