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В МИД сообщили детали переговоров Пристайко и Помпео

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко обсудил углубление стратегического партнерства, военно-экономическое сотрудничество государств и усиление двухпартийной поддержки Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Twitter, передает УНН.

В МИД сообщили детали переговоров Пристайко и Помпео

"Очень конструктивная встреча министра иностранных дел Вадима Пристайко с Государственным секретарем США Майком Помпео в Киеве. Стороны обсудили:

- дальнейшее углубление стратегического партнерства Украины и США;

- продвижение военно-экономического сотрудничества;

- усиление двухпартийной американской поддержки Украины ", - написала пресс-секретарь.

Она выразила благодарность Помпео за "четкие и мощные сообщения Вашингтона о непоколебимой поддержке США по: противодействии российской агрессии; отстаивании суверенитета и территориальной целостности Украины, усилению обороноспособности Украины и проведению критических реформ".

Как сообщал УНН, утром в пятницу Помпео встретился с министром Пристайко в здании МИД Украины в столице.

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