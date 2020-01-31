У МЗС повідомили деталі переговорів Пристайка і Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео під час зустрічі з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко обговорив поглиблення стратегічного партнерства, військово-економічне співробітництва держав та посилення двопартійної підтримки України. Про це повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко у Twitter, передає УНН.
"Дуже конструктивна зустріч міністра закордонних справ Вадима Пристайко з Державним секретарем США Майком Помпео у Києві. Сторони обговорили:
- подальше поглиблення стратегічного партнерства України та США;
- просування військово-економічного співробітництва;
- посилення двопартійної американської підтримки України", - написала речниця.
Вона висловила подяку Помпео за "чіткі та потужні повідомлення Вашингтона про непохитну підтримку США щодо: протидії російській агресії; відстоювання суверенітету та територіальної цілісності України; посилення обороноздатності України та проведення критичних реформ".
Як повідомляв УНН, вранці у п’ятницю Помпео зустрівся з міністром Пристайко у будівлі МЗС України у столиці.