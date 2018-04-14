В МИД пообещали украинцам еще один безвиз

"13 апреля 2018 года директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев в рамках визита в Латинскую Америку с целью реализации задач Президента Украины относительно расширения географии безвиза для граждан Украины провел целевую встреча с директором по консульским и миграционным вопросам МИД Колумбии Лус Стеллой Портилья и директором департамента Европы внешнеполитического ведомства указанной страны Хуаном Гильермо Кастро. Сторонами констатировано необходимость активизации усилий, направленных на подписание в ближайшее время двустороннего соглашения об отмене визовых требований для граждан Украины и Колумбии", - отметил он.

По его словам, сторонами была достигнута договоренность о предоставлении максимального содействия завершению соответствующих формальностей.

Напомним, глава МИД Климкин заявил о необходимости безвиза со всей Латинской Америкой.