У МЗС пообіцяли українцям ще один безвіз

"13 квітня 2018 року директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у рамках візиту до Латинської Америки з метою реалізації завдань Президента України щодо розширення географії безвізу для громадян України провів цільову зустріч з директором з консульських та міграційних питань МЗС Колумбії Лус Стелою Портілья та директором департаменту Європи зовнішньополітичного відомства зазначеної країни Хуаном Гільєрмо Кастро. Сторонами констатовано необхідність активізації зусиль спрямованих на підписання ближчим часом двосторонньої угоди про скасування візових вимог для громадян України та Колумбії", - зазначив він.

З його слів, сторонами було досягнуто домовленості про надання максимального сприяння завершенню відповідних формальностей.

Нагадаємо, голова МЗС Клімкін заявив про необхідність безвізу зі всією Латинською Америкою.