В МИД Польши объяснили, почему Россию не пригласили на годовщину Второй мировой войны

Отмечается, что во время майских переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым глава МИД Польши Чапутович объяснил отсутствие приглашения для России на сентябрьские мемориальные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

"Приглашенные страны НАТО, Европейского Союза и Восточного партнерства. Мы хотим почтить эту дату в нашем, европейском кругу. Также потому, что 1 сентября 1939 Россия не была стороной войны, разве что в контексте пакта Риббентропа-Молотова, который в определенном смысле развязал Гитлеру руки. Россия вступила в войну 17 сентября в качестве союзника Гитлера, совершив нападение на Польшу. В январе 2020 года мы будем отмечать 75 годовщину освобождения концлагеря Аушвиц, в этом случае визит российской делегации будет приемлемым", - сказал Чапутович.

Напомним, Польша не пригласила Путина на 80-ю годовщину Второй мировой войны.