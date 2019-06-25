У МЗС Польщі пояснили, чому Росію не запросили на роковини Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пояснив, що меморіальні заходи до 80-х роковин Другої світової війни проведуть в європейському колі. Про це він розповів в інтерв’ю польському виданню Sieci, передає УНН.
Зазначається, що під час травневих переговорів з російським коллегою Сергієм Лавровим глава МЗС Польщі Чапутович пояснив відсутність запрошення для Росії на вересневі меморіальні заходи до 80-річчя початку Другої світової війни.
"Запрошені країни НАТО, Європейського Союзу та Східного партнерства. Ми хочемо вшанувати цю дату у нашому, європейському колі. Також тому, що 1 вересня 1939 року Росія не була стороною війни, хіба що у контексті пакту Ріббентропа-Молотова, який у певному значенні розв’язав Гітлеру руки. Росія вступила у війну 17 вересня як союзник Гітлера, здійснивши напад на Польщу. У січні 2020 року ми будемо відзначати 75 річницю визволення концтабору Аушвіц, у цьому випадку візит російської делегації буде прийнятним", - сказав Чапутович.
Нагадаємо, Польща не запросила Путіна на 80-ті роковини Другої світової війни.