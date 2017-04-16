В МИД Северной Кореи прокомментировали сообщение о неудачном запуске ракеты

“Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в своей новогодней речи указал, что подготовка испытательных запусков баллистических ракет уже на совершенном этапе, и мы неоднократно объявляли, что в любое время, когда решит наш руководитель Ким Чен Ын, можно будет принять такие меры”, — сказал северокорейский дипломат.

Он отметил, что меры по повышению ядерных вооруженных сил КНДР является самообороной и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове.

“Был вопрос, что мы на днях провели пуск ракеты, но официально об этом не объявлено. Если даже и осуществили, то это является нормальным процессом в повышении способности ядерных сдерживающих сил нашей страны, и здесь ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе”, — заявил он.

Как сообщал УНН, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Также напомним, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетный пуск КНДР.