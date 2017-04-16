В МИД Северной Кореи прокомментировали сообщение о неудачном запуске ракеты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35642 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100850 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153196 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115131 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115756 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112117 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104001 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103492 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В МИД Северной Кореи прокомментировали сообщение о неудачном запуске ракеты

В МИД Северной Кореи прокомментировали сообщение о неудачном запуске ракеты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Официально о запуске ракеты не было объявлено, но даже если такой пуск и был, то это является нормальным процессом, в котором нет ничего удивительного. Об этом российским журналистам заявил представитель МИД КНДР Ким Йон Хо, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

“Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в своей новогодней речи указал, что подготовка испытательных запусков баллистических ракет уже на совершенном этапе, и мы неоднократно объявляли, что в любое время, когда решит наш руководитель Ким Чен Ын, можно будет принять такие меры”, — сказал северокорейский дипломат.

Он отметил, что меры по повышению ядерных вооруженных сил КНДР является самообороной и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове.

“Был вопрос, что мы на днях провели пуск ракеты, но официально об этом не объявлено. Если даже и осуществили, то это является нормальным процессом в повышении способности ядерных сдерживающих сил нашей страны, и здесь ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе”, — заявил он.

Как сообщал УНН, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Также напомним, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетный пуск КНДР.

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