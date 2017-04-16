В МИД Северной Кореи прокомментировали сообщение о неудачном запуске ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Официально о запуске ракеты не было объявлено, но даже если такой пуск и был, то это является нормальным процессом, в котором нет ничего удивительного. Об этом российским журналистам заявил представитель МИД КНДР Ким Йон Хо, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
“Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в своей новогодней речи указал, что подготовка испытательных запусков баллистических ракет уже на совершенном этапе, и мы неоднократно объявляли, что в любое время, когда решит наш руководитель Ким Чен Ын, можно будет принять такие меры”, — сказал северокорейский дипломат.
Он отметил, что меры по повышению ядерных вооруженных сил КНДР является самообороной и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове.
“Был вопрос, что мы на днях провели пуск ракеты, но официально об этом не объявлено. Если даже и осуществили, то это является нормальным процессом в повышении способности ядерных сдерживающих сил нашей страны, и здесь ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе”, — заявил он.
Как сообщал УНН, 16 апреля Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.
Также напомним, властные структуры и госслужащих США сообщили о неудачном ракетный пуск КНДР.