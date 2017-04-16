У МЗС Північної Кореї прокоментували повідомлення про невдалий запуск ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Офіційно про запуск ракети не було оголошено, але навіть якщо такий пуск і був, то це є нормальним процесом, в якому немає нічого дивного. Про це російським журналістам заявив представник МЗС КНДР Ким Йон Хо, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Шановний вищий керівник товариш Кім Чен Ин у своїй новорічній промові вказав, що підготовка випробувальних запусків балістичних ракет уже на досконалому етапі, і ми неодноразово оголошували, що в будь-який час, коли вирішить наш керівник Кім Чен Ин, можна буде прийняти такі заходи”, — сказав північнокорейський дипломат.
Він наголосив, що заходи щодо підвищення ядерних збройних сил КНДР є самообороною і зусиллями для забезпечення миру і безпеки на Корейському півострові.
“Було питання, що ми на днях провели пуск ракети, але офіційно про це не оголошено. Якщо навіть і здійснили, то це є нормальним процесом у підвищенні здатності ядерних стримуючих сил нашої країни, і тут нічого дивного немає. Не завжди такі речі публікуються в пресі”, — заявив він.
Як повідомляв УНН, 16 квітня Північна Корея спробувала провести чергове випробування ракети, але її пуск виявився невдалим.
Також нагадаємо, владні структури та держслужбовців США сповістили про невдалий ракетний пуск КНДР.