В МИД подтвердили информацию о гибели украинки в результате ДТП в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о ДТП с участием двух гражданок Украины, которая произошла в понедельник в индийском городе Матхура. Об этом УНН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"По информации полиции города Матхура, 25 декабря на пути Канкур - Дели произошло ДТП с участием двух граждан Украины. В результате аварии легкового автомобиля одна из гражданок Украины погибла, другая получила незначительные травмы и находится в больнице города Матхура. Состояние ее здоровья, по словам врачей, удовлетворительное", - отметили в консульстве.
По словам спикера, идет подготовка документов, которые позволят перевезти тело погибшей в Украину.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы не пострадали в Москве при въезде автобуса в подземный переход
"Консульские сотрудники поддерживают контакт с полицией города и пострадавшей гражданкой. Продолжается подготовка документов о смерти (другой - ред.) гражданки Украины, что даст право на перевозку ее тела в Украину", - сказал Кирилич.
По его словам, местной полицией выясняются обстоятельства и ведется следствие относительно причин трагического ДТП.
Как сообщал УНН, в индийском городе Матхура на ямунской автостраде произошло ДТП с двумя гражданками Украины. В результате инцидента одна из женщин погибла, другую доставили в больницу.