У МЗС підтвердили інформацію про загибель українки у результаті ДТП в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про ДТП за участі двох громадянок України, яка сталась в понеділок в індійському місті Матхура. Про це УНН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
“За інформацією поліції міста Матхура, 25 грудня на шляху Канкур — Делі трапилась ДТП за участю двох громадян України. У результаті аварії легкового автомобіля одна з громадянок України загинула, інша отримала незначні травми і перебуває у лікарні міста Матхура. Стан її здоров’я, за словами лікарів, задовільний”, — зазначили в консульстві.
За словами речника, йде підготовка документів, що дозволять перевезти тіло загиблої до України.
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“Консульські співробітники підтримують контакт з поліцією міста та постраждалою громадянкою. Триває підготовка документів про смерть (іншої - ред.) громадянки України, що надасть право на перевезення її тіла до України”, — сказав Кирилич.
За його словами, місцевою поліцією з'ясовуються обставини і ведеться слідство стосовно причин трагічного ДТП.
Як повідомляв УНН, в індійському місті Матхура на ямунській автостраді сталася ДТП із двома громадянками України. В результаті інциденту одна з жінок загинула, іншу було доставлено до лікарні.