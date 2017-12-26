В МИД Германии предложили альтернативу членства Украины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что ближайшие два года Украина и Турция не станут членами Европейского Союза, и поэтому необходимо искать альтернативные модели взаимоотношений. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Глава немецкого МИД заявил, что в ближайшие годы ни Украина, ни Турция не станут членами Евросоюза.
“В связи с этим мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества. Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран”, — отметил он.
Как сообщал УНН, главы МИД Украины и Германии начнут 2018 год с поездки в Донбасс.