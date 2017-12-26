У МЗС Німеччини запропонували альтернативу членства України в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що найближчі два роки Україна та Туреччина не стануть членами Європейського Союзу, і тому необхідно шукати альтернативні моделі взаємовідносин. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
Глава німецького МЗС заявив, що в найближчі роки ні Україна, ні Туреччина не стануть членами Євросоюзу.
“У зв’язку з цим ми повинні подумати про альтернативні форми для ближчого співробітництва. Якщо ми зможемо виробити розумну угоду з Великобританією, що регулює її взаємини з Європою після Brexit, вона може стати моделлю, застосовної і для інших країн”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, голови МЗС України і Німеччини почнуть 2018 рік з поїздки на Донбас.