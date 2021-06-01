В МИД Литвы призвали Лукашенка сложить полномочия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Министр иностранных дел Литвы Ґабриелюс Ландсбергис в Twitter призвал Александра Лукашенка сложить полномочия президента Беларуси. Об этом пишет УНН.
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“Белорусского диктатора Лукашенко не устраивает наличие более 400 политических заключенных. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой на 10 млн человек. Для этого не нужно принимать десять эпидемий. Иди — и пусть будет твой народ!” - написал Ландсбергис.
Напомним
Европейский Союз готовит промежуточные санкции против белорусских авиационных чиновников и государственной авиакомпании “Белавиа” из-за скандала с рейсом Ryanair. Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська обратилась с призывом к провластным чиновников подавать в отставку и переходить на сторону демократических сил. Она отмечает, что Александр Лукашенко стал “безвозвратно токсичным для международного сообщества”.
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