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The Guardian

Фокс Ньюс

У Білорусі політв'язень Степан Латипов спробував вчинити самогубство у залі суду

Київ • УНН

 • 26790 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Мінчанин Степан Латипов, затриманий в розпал протестів у Білорусі, спробував накласти на себе руки в залі суду. Про це повідомила білоруська редакція “Радіо Свобода”, передає УНН.

У Білорусі політв'язень Степан Латипов спробував вчинити самогубство у залі суду

Деталі

Білоруський правозахисний центр “Вясна” уточнив, що Латипов встав на лавку в клітці, щоб до нього не могли дотягнутися конвоїри, і завдав собі ушкодження.

Видання “Наша нива” пише, що Латипов дістав з папки з документами “якийсь предмет, можливо, ручку”, пошкодив нею горло, а потім став різати руки. Конвоїри не відразу змогли відкрити двері в клітку, так як у них не було ключів.

За інформацією “Вясна”, перед цим Латипов сказав: “ГУБОЗіК (Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією — ред.) пообіцяв, що якщо я не визнаю вину, будуть кримінальні справи проти моїх рідних і сусідів”.

“Наша нива” повідомляє, що Латипов сказав, що ГУБОЗіК обіцяв організувати для нього “прес-хату”, а потім зробити те ж саме з його рідними і друзями, якщо він не дасть свідчення.

Як пише “Радіо Свобода”, в суд приїхали медпрацівники. Латипова відвезли на швидкій, його збираються ввести в штучну кому, повідомила “Вясна”.

Довідка

Степан Латипов — житель так званої “Площі змін” в Мінську. Його затримали у вересні 2020 року, коли він разом з сусідами хотів перешкодити спробі зафарбувати мурал з діджеями, які незадовго до президентських виборів включили на провладному мітингу протестну пісню “Перемен”.

Латипов — фахівець з лікування дерев. Після його затримання на білоруському державному телебаченні вийшов сюжет, в якому говорилося, що Латипов організував поставку в Білорусь небезпечних хімікатів, за допомогою яких намагався отруїти силовиків. Хіміки назвали описану в телесюжетах версію отруєння “повної хімічною безграмотністю”.

У квітні 2021 року, після завершення розслідування щодо Латипова, СК Білорусі повідомив, що його звинувачують в шахрайстві, опорі співробітникам міліції і організації дій, що грубо порушують громадський порядок. Про приписаній Латипову спробі отруєння силовиків СК не згадав.

Правозахисники визнали Латипова політв’язнем.

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