В Беларуси политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство в зале суда

Детали

Белорусский правозащитный центр “Вясна” уточнил, что Латыпов встал на лавку в клетке, чтобы до него не могли дотянуться конвоиры, и нанес себе повреждения.

Издание “Наша нива” пишет, что Латыпов достал из папки с документами “некий предмет, возможно, ручку”, повредил ей горло, а потом стал резать руки. Конвоиры не сразу смогли открыть дверь в клетку, так как у них не было ключей.

По информации “Вясны”, перед этим Латыпов сказал: “ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией — ред.) пообещал, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против моих родных и соседей”.

“Наша нива” сообщает, что Латыпов сказал, что ГУБОПиК обещал организовать для него “пресс-хату”, а потом сделать то же самое с его родными и друзьями, если он не даст признательные показания.

Как пишет “Радио Свобода”, в суд приехали медработники. Латыпова увезли на скорой, его собираются ввести в искусственную кому, сообщила “Вясна”.

Справка

Степан Латыпов — житель так называемой “Площади перемен” в Минске. Его задержали в сентябре 2020 года, когда он вместе с соседями хотел помешать попытке закрасить мурал с диджеями, которые незадолго до президентских выборов включили на провластном митинге протестную песню “Перемен”.

Латыпов — специалист по лечению деревьев. После его задержания на белорусском государственном телевидении вышел сюжет, в котором говорилось, что Латыпов организовал поставку в Беларусь опасных химикатов, с помощью которых пытался отравить силовиков. Химики назвали описанную в телесюжетах версию отравления “полной химической безграмотностью”.

В апреле 2021 года, после завершения расследования в отношении Латыпова, СК Беларуси сообщил, что его обвиняют в мошенничестве, сопротивлении сотрудникам милиции и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. О приписанной Латыпову попытке отравления силовиков СК не упомянул.

Правозащитники признали Латыпова политзаключенным.