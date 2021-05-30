"Лукашенко став безповоротно токсичним для міжнародного співтовариства": Тіхановська закликала білоруських чиновників подавати у відставку

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"Сьогодні ми - Світлана Тихановська, Павло Латушко, Вероніка Цепкало, Валерій Ковалевський - хочемо звернутися і до прихильників демократичних змін, і до тих, хто продовжує підтримувати режим. Не залишилося жодних сумнівів, що Лукашенко став безповоротно токсичний для міжнародного співтовариства", - пише Тіхановська.

Деталі

Як наголошує опозиціонерка, те, що народ Білорусі стільки місяців намагався показати, нарешті стало очевидно всьому світу після затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Лідери опозиції вважають, що Лукашенко зараз став загрозою і для тих, хто весь цей час був поруч з ним, і його необдумані дії щодня погіршують становище всіх, хто хоч якось пов'язаний з владою в Білорусі: чиновників усіх рівнів, бізнесменів та інших.

"Більше нікуди тікати від майбутнього, пора визнати відповідальність за нього. Вирішити цю кризу і зупинити людину, яка веде країну в прірву. Це наше з вами спільне завдання, і тільки тоді ми зможемо нарешті будувати довгострокові плани й розвивати нашу країну. Подавайте у відставку, приєднуйтесь до демократичних сил, на вас зараз дивиться вся країна. У ваших силах не тільки вчасно піти, але і відновити закон в країні. Нам разом будувати нову Білорусь. І починати треба прямо зараз!", - закликали опозиціонери представників влади.

Доповнення

Глави МЗС країн Євросоюзу запросять Світлану Тіхановську взяти участь в наступному засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 21 червня.