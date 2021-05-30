"Лукашенко став безповоротно токсичним для міжнародного співтовариства": Тіхановська закликала білоруських чиновників подавати у відставку

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 26242 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 99163 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 143476 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 127571 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 134508 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 95694 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 81174 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 181168 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88331 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 276200 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.4м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 53817 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 62121 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 17528 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 26252 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 42768 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 146959 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 181182 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 276209 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 444270 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 430866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 3696 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31891 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37401 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37864 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38874 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Лукашенко став безповоротно токсичним для міжнародного співтовариства": Тіхановська закликала білоруських чиновників подавати у відставку

Київ • УНН

 • 16335 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська звернулася із закликом до провладних чиновників подавати у відставку та переходити на бік демократичних сил. Вона наголошує, що Олександр Лукашенко став "безповоротно токсичним для міжнародного співтовариства". Про це Тіхановська написала у своєму Telegram, передає УНН.

"Лукашенко став безповоротно токсичним для міжнародного співтовариства": Тіхановська закликала білоруських чиновників подавати у відставку

Цитата: 

"Сьогодні ми - Світлана Тихановська, Павло Латушко, Вероніка Цепкало, Валерій Ковалевський - хочемо звернутися і до прихильників демократичних змін, і до тих, хто продовжує підтримувати режим. Не залишилося жодних сумнівів, що Лукашенко став безповоротно токсичний для міжнародного співтовариства", - пише Тіхановська.

Деталі 

Як наголошує опозиціонерка, те, що народ Білорусі стільки місяців намагався показати, нарешті стало очевидно всьому світу після затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Лідери опозиції вважають, що Лукашенко зараз став загрозою і для тих, хто весь цей час був поруч з ним, і його необдумані дії щодня погіршують становище всіх, хто хоч якось пов'язаний з владою в Білорусі: чиновників усіх рівнів, бізнесменів та інших.

"Більше нікуди тікати від майбутнього, пора визнати відповідальність за нього. Вирішити цю кризу і зупинити людину, яка веде країну в прірву. Це наше з вами спільне завдання, і тільки тоді ми зможемо нарешті будувати довгострокові плани й розвивати нашу країну. Подавайте у відставку, приєднуйтесь до демократичних сил, на вас зараз дивиться вся країна. У ваших силах не тільки вчасно піти, але і відновити закон в країні. Нам разом будувати нову Білорусь. І починати треба прямо зараз!", - закликали опозиціонери представників влади.

Доповнення 

Глави МЗС країн Євросоюзу запросять Світлану Тіхановську взяти участь в наступному засіданні Ради ЄС, яке відбудеться 21 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68