Тіхановську запросять на засідання Ради ЄС в червні

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"Ми запросимо пані Тіхановську на наступне засідання Ради ЄС в червні", - сказав він.

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Він підтвердив, що міністри закордонних справ обговорили інцидент з посадкою літака в Мінську 23 травня.

"Як заявила Єврорада за підсумками саміту ЄС, це неприйнятно. Висновки лідерів з цього приводу були ясні. Тепер нам потрібно рухатися швидше в роботі над санкціями, яка вже почалася і завершиться у встановлені терміни", - додав він.

Раніше цього тижня Тіхановська виступила на відеоконференції перед Комітетом Європарламенту у закордонних справах, закликавши Євросоюз не обмежуватися санкціями проти Мінська через інцидент з екстреною посадкою літака ірландської компанії Ryanair в білоруській столиці. Вона також закликала ЄС якомога швидше затвердити четвертий пакет санкцій проти Мінська і почати підготовку п'ятого.

Доповнення

Літак Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни - Вільнюс, 23 травня під примусом приземлився в аеропорту Мінська після повідомлення про вибуховий пристрій на борту. Інформація про мінування не підтвердилася. У білоруській столиці уточнили, що на борту літака перебував розшукуваний владою один із засновників визнаного в республіці екстремістським телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Він був затриманий співробітниками правоохоронних органів Білорусі. В той же день ввечері літак вилетів з аеропорту Мінська і незабаром приземлився в Вільнюсі.