Тіхановська заявила, що Євросоюз має план допомоги Білорусі

Протести після виборів президента Білорусі

У Білорусі майже 9 місяців не вщухають масові акції протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв’язнів, а також припинення свавілля силовиків.

В ході протестів постраждали, були арештовані і затримані тисячі людей, в тому числі десятки журналістів. Кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени його президії були або заарештовані, або змушені покинути Білорусь. Євросоюз ввів санкції відносно Лукашенка і його оточення.