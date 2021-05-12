Тіхановська заявила, що Євросоюз має план допомоги Білорусі

Що відомо
План ЄС передбачає фінансову допомогу для Білорусі та підтримку політичних і економічних реформ за участю Міжнародного валютного фонду (МВФ), Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Обов’язковою умовою для цього є демократична Білорусь, а не режим Олександра Лукашенка, після того, як в республіці пройдуть нові, вільні вибори.
Деталі
Тіхановська подякувала ЄС за розробку плану і закликала до його якнайшвидшого втілення. Вона зазначила, що важливо діяти швидко, щоб білоруси, проти яких Лукашенко продовжує застосовувати жорстокі репресії, знали про практичні кроки Євросоюзу.
На підтримку плану виступили Координаційна рада білоруської опозиції, Народне антикризове управління і Вероніка Цепкало. Вони підписали звернення до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із закликом опублікувати план і підтримати ідею проведення міжнародної конференції високого рівня для розв’язання кризи в Білорусі.
Проєкт Всеохопного плану допомоги ЄС для Білорусі був представлений на онлайн-зустрічі Світлани Тіхановської з Мацеєм Поповським, гендиректором департаменту Єврокомісії з політики добросусідства та переговорів із розширення. Зазначається, що робота над документом велася останні місяці у взаємодії з командою Тіхановської.
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Протести після виборів президента Білорусі
У Білорусі майже 9 місяців не вщухають масові акції протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв’язнів, а також припинення свавілля силовиків.
В ході протестів постраждали, були арештовані і затримані тисячі людей, в тому числі десятки журналістів. Кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени його президії були або заарештовані, або змушені покинути Білорусь. Євросоюз ввів санкції відносно Лукашенка і його оточення.