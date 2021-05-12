Тихановская заявила, что Евросоюз план помощи Беларуси

Что известно
План ЕС предусматривает финансовую помощь для Беларуси и поддержку политических и экономических реформ при участии Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Обязательным условием для этого является демократическая Беларусь, а не режим Александра Лукашенко, после того, как в республике пройдут новые, свободные выборы.
Детали
Тихановская поблагодарила ЕС за разработку плана и призвала к его скорейшему воплощению. Она отметила, что важно действовать быстро, чтобы белорусы, против которых Лукашенко продолжает применять жестокие репрессии, знали о практических шагах Евросоюза.
В поддержку плана выступили Координационный совет белорусской оппозиции Народное антикризисное управление и Вероника Цепкало. Они подписали обращение к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен с призывом опубликовать план и поддержать идею проведения международной конференции высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси.
Проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси был представлен на онлайн-встречи Светланы Тихановской с Мацеем Поповским, гендиректором департамента Еврокомиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению. Отмечается, что работа над документом велась последние месяцы во взаимодействии с командой Тихановской.
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Протесты после выборов президента Беларуси
В Беларуси почти 9 месяцев не прекращаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков.
В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были или арестованы, или вынуждены покинуть Беларусь. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.