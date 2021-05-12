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Тихановская заявила, что Евросоюз план помощи Беларуси

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Европейский союз представил белорусской оппозиционерке, экс-кандидатке в президенты Беларуси Светлане Тихановской проект Всеобъемлющего плана по Республики Беларусь. Об этом говорится на сайте самой Тихановской, передает УНН.

Тихановская заявила, что Евросоюз план помощи Беларуси

Что известно

План ЕС предусматривает финансовую помощь для Беларуси и поддержку политических и экономических реформ при участии Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Обязательным условием для этого является демократическая Беларусь, а не режим Александра Лукашенко, после того, как в республике пройдут новые, свободные выборы.

Детали

Тихановская поблагодарила ЕС за разработку плана и призвала к его скорейшему воплощению. Она отметила, что важно действовать быстро, чтобы белорусы, против которых Лукашенко продолжает применять жестокие репрессии, знали о практических шагах Евросоюза.

В поддержку плана выступили Координационный совет белорусской оппозиции Народное антикризисное управление и Вероника Цепкало. Они подписали обращение к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен с призывом опубликовать план и поддержать идею проведения международной конференции высокого уровня для разрешения кризиса в Беларуси.

Проект Всеобъемлющего плана помощи ЕС для Беларуси был представлен на онлайн-встречи Светланы Тихановской с Мацеем Поповским, гендиректором департамента Еврокомиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению. Отмечается, что работа над документом велась последние месяцы во взаимодействии с командой Тихановской.

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Протесты после выборов президента Беларуси

В Беларуси почти 9 месяцев не прекращаются массовые акции протеста против результатов президентских выборов 9 августа, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власть в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков.

В ходе протестов пострадали, были арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Несколько человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были или арестованы, или вынуждены покинуть Беларусь. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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