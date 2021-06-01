У МЗС Литви закликали Лукашенка скласти повноваження

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“Білоруського диктатора Лукашенка не влаштовує наявність більше 400 політичних в’язнів. Закриття кордонів фактично означає, що вся країна стає однією великою в’язницею на 10 мільйонів людей. Для цього не потрібно приймати десять пошестей. Йди — і хай буде твій народ!” — написав Ландсберґіс.

Нагадаємо

Європейський Союз готує проміжні санкції проти білоруських авіаційних чиновників і державної авіакомпанії “Бєлавіа” через скандал з рейсом Ryanair. Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська звернулася із закликом до провладних чиновників подавати у відставку та переходити на бік демократичних сил. Вона наголошує, що Олександр Лукашенко став “безповоротно токсичним для міжнародного співтовариства”.

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