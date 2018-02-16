В Мюнхене стартовала конференция по безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Мюнхенская конференция по безопасности торжественно началась в баварской столице вступительным словом Председателя Конференции Вольфганга Ишингера, передает УНН.
"Эта конференция стала очень важной в последние годы и это менее положительный момент реальности. Сейчас мы имеем так много нерешенных кризисов, конфликтов. Если бы она не началась 55 лет назад, то именно сейчас ее следовало бы начать", - отметил он.
Одной из главных тем конференции председатель назвал будущее Европейского Союза.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 16 февраля выступит с отдельной речью на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности.
В рамках участия в конференции он проведет встречи с руководителями ООН и НАТО, высокими представителями США и руководством государств-членов и институтов Европейского Союза.