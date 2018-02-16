У Мюнхені стартувала конференція з безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Мюнхенська конференція з безпеки урочисто розпочалась у баварській столиці вступним словом Голови Конференції Вольфганга Ішінгера, передає УНН.
“Ця конференція стала дуже важливою останніми роками і це є менш позитивним моментом реальності. Зараз ми маємо так багато невирішених криз, конфліктів. Якщо б вона не почалася 55 років тому, то саме зараз її слід було б розпочати", — зазначив він.
Однією з головних тем конференції голова назвав майбутнє Європейського Союзу.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 16 лютого виступить з окремою промовою на 54-й Мюнхенській конференції з безпеки.
У рамках участі у конференції він проведе зустрічі з керівниками ООН та НАТО, високими представниками США та керівництвом держав-членів та інституцій Європейського Союзу.