В Мьянме в результате нападения погибли девять полицейских

Сообщается, что еще один полицейский ранен, другой - пропал без вести. По данным издания, после нападения боевики забрали из полицейского поста все оружие.

Отмечается, что ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Сейчас продолжаются расследования.

По данным издания, напряженная ситуация в стране возникла в 2017 году, когда около 740 тыс. беженцев-рохинджа из Мьянмы прибыли в Бангладеш. В течение последних месяцев Армия спасения Аракана Ракхайна осуществила несколько нападений на силы безопасности и чиновников в борьбе за большую автономию и права для народа Ракхайна.

Напомним, в Афганистане неизвестные террористы атаковали офис строительной компании.