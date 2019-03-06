В Афганістані невідомі терористи атакували офіс будівельної компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Внаслідок атаки на офіс будівельної компанії в афганському Джалалабаді загинули щонайменше 20 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на The National.
Двоє терористів-смертників підірвались біля офісу компанії, розташованої біля аеропорту. Після цього бойовики увірвались всередину і відкрили вогонь зі стрілецької зброї.
Терористи вбили 16 працівників компанії і втратили зі свого боку 4 осіб: двоє загинули від самопідриву і ще двоє були вбиті службою безпеки. Також кілька людей дістали поранень після підриву смертників біля воріт офісу.
На місце події прибули військові США та оточили територію.
Джалалабад знаходиться на сході Афганістану біля кордону з Пакистаном.
Наразі в Афганістані орудує два угруповання - "Талібан" та "Ісламська Держава", проте жодне з них не взяло на себе відповідальність за напад.
Зазначається, що поєднання самопідривів та вогню зі стрілецької зброї притаманне "Талібам", які таким чином досягають максимальних втрат серед жертв.
Теракт стався на тлі мирних переговорів між афганським урядом і талібами, що воюють за владу в країні майже 18 років. На хиткий мир може вплинути індійсько-пакистанська криза.
Раніше УНН повідомляв, що у Сенаті США підготували законопроект про завершення війни в Афганістані.
Нагадаємо, торік було вбито рекордну кількість афганських цивільних осіб через посилення повітряних атак з боку сил США і нових терористичних актів, скоєних терористами-смертниками.