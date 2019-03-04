Індійсько-пакистанська криза може вплинути на ситуацію в Афганістані

В ході кризи, яка розгорілась між Пакистаном та Індією, США намагаються вберегти від розхитувань ситуацію в Афганістані, де вже 17 років поспіль триває конфлікт урядових сил і угруповання "Талібан".

Пакистанська сторона зазнчачила у переговорах із США, що їхня спроможність підтримувати мир в Афганістані у разі розширення конфлікту з Індією опиниться під загрозою. Таким чином Пакистан втратить свою посередницьку функцію і не зможе чинити тиск на талібів.

Американська сторона звинувачувала Пакистан у зв'язках із бойовиками талібів, проте наразі засвідчує позитивні зрушення щодо відношення до афганського конфлікту. Так, Пакистан підтримав мирні переговори між урядом і талібами, та взяв у них безпосередну участь.

Проте в разі поглиблення пакистансько-індійської кризи підтримка мирного процесу в Афганістані може припинитись. На думку американської сторони, Пакистан не має прямої можливісті затвердити мир в Афганістані, проте може розхитати його.

Як повідомляв УНН, Міністерство оборони США підготувало план, що передбачає виведення американських військ з Афганістану в майбутні три — п’ять років.

Нагадаємо, у 2018 році в Афганістані було вбито рекордну кількість мирних жителів.