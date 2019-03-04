Индийско-пакистанский кризис может повлиять на ситуацию в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Пакистан не сможет поддержать мирный процесс в Афганистане в случае полномасштабной войны с Индией, в то время как США пытается защитить шаткий мир афганского правительства с талибами. Об этом сообщили изданию Reuters пакистанские и американские чиновники, знакомые с ситуацией, передает УНН.
В ходе кризиса, разгорелась между Пакистаном и Индией, США пытаются уберечь от расшатывания ситуации в Афганистане, где уже 17 лет подряд продолжается конфликт правительственных сил и группировки "Талибан".
Пакистанская сторона зазнчачила в переговорах с США, что их способность поддерживать мир в Афганистане в случае расширения конфликта с Индией окажется под угрозой. Таким образом Пакистан потеряет свою посредническую функцию и не сможет оказать давление на талибов.
Американская сторона обвиняла Пакистан в связях с боевиками талибов, однако сейчас свидетельствует о положительных сдвигах в отношении к афганскому конфликту. Так, Пакистан поддержал мирные переговоры между правительством и талибами, и взял у них непосредственное участие.
Однако в случае углубления пакистано-индийской кризиса поддержка мирного процесса в Афганистане может прекратиться. По мнению американской стороны, Пакистан не имеет прямой возможности утвердить мир в Афганистане, однако может расшатать его.
Как сообщал УНН, Министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в предстоящие три - пять лет.
Напомним, в 2018 году в Афганистане было убито рекордное количество мирных жителей.