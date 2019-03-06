В Афганистане неизвестные террористы атаковали офис строительной компании
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В результате атаки на офис строительной компании в афганском Джалалабаде погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The National.
Двое террористов-смертников подорвались возле офиса компании, расположенной возле аэропорта. После этого боевики ворвались внутрь и открыли огонь из стрелкового оружия.
Террористы убили 16 работников компании и потеряли со своей стороны четырех человек: двое погибли от самоподрыва и еще двое были убиты службой безопасности. Также несколько человек получили ранения после подрыва смертников у ворот офиса.
На место происшествия прибыли военные США и оцепили территорию.
Джалалабад находится на востоке Афганистана близ границы с Пакистаном.
Сейчас в Афганистане орудуют две группировки - "Талибан" и "Исламское Государство", однако ни одна из них не взяла на себя ответственности за нападение.
Отмечается, что сочетание самоподрыва и огня из стрелкового оружия присуще "талибам", которые таким образом достигают максимальных потерь среди жертв.
Теракт произошел на фоне мирных переговоров между афганским правительством и талибами, которые воюют за власть в стране почти 18 лет. На хрупкий мир может повлиять индийско-пакистанская кризис.
Ранее УНН сообщал, что в Сенате США подготовили законопроект о завершении войны в Афганистане.
Напомним, в прошлом году было убито рекордное количество афганских гражданских лиц из-за усиления воздушных атак со стороны сил США и новых террористических актов, совершенных террористами-смертниками.