У М’янмі внаслідок нападу загинули дев’ять поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У штаті Ракхайн на заході М'янми скоєно напад на один з поліцейських постів, у результаті якого загинули дев’ять поліцейських. Про це повідомляє видання The Japan Times з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
Повідомляється, що ще одного поліцейського поранено, інший – пропав безвісти. За даними видання, після нападу бойовики забрали з поліцейського посту всю зброю.
Зазначається, що жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за напад.
Наразі тривають розслідування.
За даними видання, напружена ситуація в країні виникла у 2017 році, коли близько 740 тисяч біженців-рохінджа з М'янми прибули у Бангладеш. Протягом останніх місяців Армія спасіння Аракана Ракхайна здійснила декілька нападів на сили безпеки та чиновників у боротьбі за більшу автономію та права для народу Ракхайна.
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