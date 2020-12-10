В МВД за сутки зафиксировано около 400 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. За сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 395 сотрудников МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.
"Количество больных COVID-19 правоохранителей за сутки - 395 новых случаев. Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано: в Днепропетровской области (+33) и в Киеве (+102)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболел 25241 правоохранитель, выздоровели - 24274, умерло - 78.
Напомним, в Украине на 8 часов 10 декабря зафиксировано уже 858 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 тыс.
Как сообщалось ранее в УНН, в ВСУ за сутки зафиксировано более 200 новых случаев COVID-19.