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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 73078 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 96297 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115411 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150514 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198784 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194911 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282257 просмотра

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В МВД за сутки зафиксировано около 400 новых случаев COVID-19

В МВД за сутки зафиксировано около 400 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 10377 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. За сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 395 сотрудников МВД. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал МВД.

"Количество больных COVID-19 правоохранителей за сутки - 395 новых случаев. Наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано: в Днепропетровской области (+33) и в Киеве (+102)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с начала пандемии коронавирусной болезнью заболел 25241 правоохранитель, выздоровели - 24274, умерло - 78.

Напомним, в Украине на 8 часов 10 декабря зафиксировано уже 858 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - более 13 тыс.

Как сообщалось ранее в УНН, в ВСУ за сутки зафиксировано более 200 новых случаев COVID-19.

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