У МВС за добу зафіксовано близько 400 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. За добу захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 395 працівників МВС. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МВС.
"Кількість хворих на COVID-19 правоохоронців за добу - 395 нових випадків. Найбільшу кількість хворих працівників МВС зареєстровано: у Дніпропетровській області (+33) та у місті Києві (+102)", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворів 25 241 правоохоронець, одужало – 24 274, померло - 78.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 10 грудня зафіксовано вже 858 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 13 тис.
Як повідомлялося раніше в УНН, у ЗСУ за добу зафіксовано понад 200 нових випадків COVID-19.