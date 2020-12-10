У ЗСУ за добу зафіксовано понад 200 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У Збройних Силах України за добу зафіксовано 203 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 10 грудня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3055 осіб. Всього за час пандемії одужало – 8577 осіб, летальних випадків – 30", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 499 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 66 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 203 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з них у заклади охорони здоров'я госпіталізовано 19 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 184 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, станом на 10 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 13 371 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 858 714 осіб, одужала – 465 021 особа, також зафіксовано 14 470 летальних випадків.