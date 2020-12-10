В ВСУ за сутки зафиксировано более 200 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Вооруженных Силах Украины за сутки зафиксировано 203 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 10 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 3055 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 8577 человек, летальных исходов - 30", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 499 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 66 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 203 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 184 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, на 10 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 13 371 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 858 714 человек, выписано - 465 021 лицо, также зафиксировано 14470 летальных случаев.