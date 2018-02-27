В МВД отмечают улучшение ситуации по противодействию торговле людьми

"В прошлом году ситуация по противодействию торговле людьми улучшилась и Украина вышла из списка стран, где процветала торговля людьми. При этом, в этом списке Украина находилась 4 года подряд", - сказал Князев.

Он отметил, что в прошлом году в Украине было ликвидировано 29 преступных группировок, которые занимались торговлей людьми.

В то же время, в МВД отметили рост количества уголовных дел против такого рода деятельности. Если в 2016 году было открыто 115 уголовных производств, то в 2017 году - 346, а в этом году - 51.

Напомним, в прошлом году в Украине выявлено 7 случаев торговли людьми для изъятия органов.